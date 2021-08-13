Firmamız yerinize en uygun ihtiyaca göre tasarlanmış özel kış bahçesi çözümleri sunar. Kış bahçesi sistemleri sektörde uzun yıllardır farklı uygulamalar ile hizmet vermektedir. Alüminyum ve cam sistemleri üzerine yaklaşık 15 yıldır aralıksız hizmet sunmakla beraber, zaman içerisinde sektörlerini genişletmiştir. Edindiği tecrübeler doğrultusunda konsept uygulamalara ağırlık verip, teknolojiyi bu yödne takip etmiştir. En önemli hedeflerimizin başında daima en iyi işçilik ve ideal malzemeyi bir araya getirmek gelmektedir. Bu nedenle kalifiye ekipler yetiştirip, tüm kalem uygulamaları bünyemizdeki personellerle yapmaktayız. Vizyonumuz yenilikçi ürünleri, estetik çalışmaları her daim hızlı, pratik, güvenilir ve uygun bütçelerle sonuçlandırmaktır. Misyonumuz ise sektörümüze katkıda bulunmak adına gerken araştırma ve geliştirme çalışmalarını yürütmek ve yaptığımız işlere yansıtmaktır. Ayrıca alüminyum doğrama sektoründe trend olan ve olacak kompakt laminat ürünleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Çalışmalarımız esnasında müşteri memnuniyeti ve güven üzerine kurulu bir anlayışı kendimize ilke edinip bu yolda emin adımlarla ilerlemekteyiz.
Kış bahçesi müstakil evlere sahip olanların hayallerini süsleyen bir alandır. Kış aylarında bahçede oturmak isteyen fakat soğuk olduğu için bu durumdan vazgeçenlere çözüm olarak üretilmiş alan kış bahçesi etrafı gerekli korumayı sağlayacak malzemelerle çevrilmiş yaşam alanları anlatır. Kış bahçesi sisteminde kullanılan malzemeler darbelere karşı dayanıklı olan camlar ve tamamen paslanmaz...
Yapı teknolojisini geliştiren ve bu gelişimle birlikte, insanların yaşam mekânlarını daha güzel gösteren formül ve çözümlere bakmak lazım. Kaliteli alüminyum doğrama malzemelerle birlikte, kurşungeçirmez doğrama, ofis bölme, sandviç panel ve sistem seri seçenekleri, gerçekten son dönemde burada karşımıza çıkan muazzam ürünleri ön plana getirmek durumundadır. Özellikle son yıllar içerisinde bu...
Katlanır cam balkon tercih ederken nelere dikkat etmeliyiz? Cam evlerimizde ve işyerilerimiz de hayatımızı kolaylaştıran bugüne kadar bir çok ürün veya ev eşyası kullanmışsınızdır. Katlanır cam balkon sistemleri hem konforlu bir hayat hemde kullanılmayan bir alanı en sağlıklı ve faydalı şekilde kullanmamızı sağlamaktadır. Kolay ve güç gerektirmeyen son derece pratik...
Sizlere pvc kapı sistemleri konusunda yılların verdiği tecrübe ile hizmet eden firmamız, bu konuda sizlerin en iyiye ulaşmasını özellikle istemektedir. Bu sebeple ürünlerini, bu doğrultuda üreten firmamız, sizlere en iyi hizmeti ve ürünü götürebilmek için en kaliteli malzemeleri kullanmaya özen göstermektedir. Bu konuda sizlere verdiğimiz hizmeti şu şekilde yerine getirdiğimizi...
Otomatik kepenk sistemleri iş merkezleri, mağaza girişleri, fabrikalar ve bina girişlerinde kullanılan sarmal kepenk sistemleridir. Güvenlik önlemlerinin en başında otomatik kepenk sistemleri gelmektedir. Alüminyum kepenkler poliüretan dolgulu ve ekstrüze paletlerden imal edilmektedir. Kepenk sistemlerinde uzaktan kumandalı motorlarlar ile sisteme hareket verilmektedir. Kepenk sistemlerinde istenildiği taktirde UPS sistemleri takılabilmektedir. Kepenk sistemlerini...
Alüminyum pencerelerle dünyanın en yüksek yalıtım standartlarını karşılayabilmek teknik olarak ve pratikte çok mümkündür. Ancak ülkemizde, birincisi yanlış sistem seçimleriyle (yalıtımsız ve yalıtımı düşük olan doğrama kullanımı) ikincisi de kötü uygulamalarla alüminyumu farklı tecrübe ettik. Alüminyum doğrama terleme yapar gibi yanlış bir yargı yaygınlaştı ki bunun ne kadar yanlış olduğu...
Cam çatılı kış bahçeleri özellikle kış ayılarında kullanılmak üzere çatısı açılır veya sabit camlı kış bahçesi sistemleridir. Cam çatılı kış bahçelerinin etrafı pvc, alüminyum veya katlanır cam olarak dizayn edilebilir. Cam çatılı kış bahçesi Modelleri Tek Eğim, Beşik Çatı veya Viktorial Olmak Üzere bir kaç çeşitte yapılmaktadır. Güneş kırıcı cam...
Şeffaf kaplama kış bahçesi, mekanlarınızı yağmurdan, rüzgardan, sıcaktan ve çeşitli doğal afetlerden korumaya yarayan dış cephe kaplamasıdır. Şeffaf kış bahçesi özellikle kış ayılarında kullanılmak üzere, çatısı kapalı etrafı şeffaf branda veya katlanır cam olarak dizayn edilen bir sistemdir. Kış bahçesi branda belirli sektör ve kişilere hitap eder genellikle dışta kalmış...
Fotoselli Kapı genellikle süpermarketlerde , fabrikalarda , otellerde, hastanelerede ve havaalanlarında sıklıkla kullanılan seçenekler arasında yer alır. Fotoselli kapılar görüşünü ve kaliteli şık duruşunun aksine ekonomiktir. Almaya ve kurulumuna karar verdiğiniz takdire fiyat ile ilgili görüşmeler sağlayabilirsiniz. Radarlı yana kayar kapılar ve cam kapı otomasyonları ile giriş çıkışlarınızı şık ve...